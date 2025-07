Sinner e Djokovic sono sicuri di sapere come finirà la semifinale a Wimbledon e la pensano uguale

Sinner e Djokovic sono pronti a sfidarsi ancora una volta sul prato di Wimbledon, consapevoli che questa semifinale potrebbe essere uno dei match più lunghi e intensi della stagione. Le loro previsioni sono condivise: sarà uno scontro epico, ricco di emozioni e colpi sorprendenti. La tensione è alle stelle mentre entrano in campo, pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa affascinante rivalità. Continua a leggere per scoprire cosa aspettarsi da questo duello senza esclusione di colpi.

Le previsioni di Sinner e Djokovic per la semifinale di Wimbledon non sono rosee: i due tennisti si stanno preparando a una partita lunghissima e sfiancante come successo già al Roland Garros. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

Un fantastico Flavio Cobolli si ferma ai quarti: Novak Djokovic è in semifinale ? L'azzurro lotta per quattro set ma è l'esperienza del serbo a prevalere: Djokovic raggiunge così la sua semifinale n. 14 a Wimbledon. Sfiderà Jannik Sinner!

Jannik Sinner, è semifinale con Novak Djokovic a Wimbledon 2025: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis; Wimbledon. Oggi via alle semifinali: da Sabalenka a Swiatek - Sabalenka-Anisimova in campo; Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon 2025: a che ora e dove vederla in diretta.

Sinner e Djokovic sono sicuri di sapere come finirà la semifinale a Wimbledon, e la pensano uguale - Le previsioni di Sinner e Djokovic per la semifinale di Wimbledon non sono rosee: i due tennisti si stanno preparando a una partita lunghissima e sfiancante ...

Jannik Sinner si allena in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic con un altro junior azzurro: "Buone sensazioni" - Il n° 1 del mondo si prepara per affrontare il 7 volte campione ai Championships e lo fa con un altro junio azzurro dopo Jacopo Vasamì.