Wang a Lavrov pronti a elevare coordinamento strategico

La Cina e la Russia si preparano a rafforzare il loro legame strategico, con l’obiettivo di tutelare interessi chiave in sicurezza e sviluppo. Durante un incontro a Kuala Lumpur, i due ministri degli Esteri hanno sottolineato la volontà di collaborare per sostenere il rinvigorimento nazionale e affrontare sfide comuni. La partnership tra le due potenze si prospetta come un elemento cruciale nello scenario internazionale, con implicazioni che vanno ben oltre i confini regionali.

La Cina è pronta "a lavorare con la Russia per elevare il coordinamento strategico, per tutelare i rispettivi interessi in materia di sicurezza e sviluppo, e sostenere reciprocamente il ringiovanimento" nazionale. Il ministro degli Esteri Wang Yi, incontrando l'omologo russo Serghei Lavrov a margine della ministeriale degli Esteri dell' Asean di Kuala Lumpur, in Malesia, ha aggiunto - secondo i media statali - che Cina e Russia "dovrebbero rafforzare il coordinamento strategico nell'ambito della cooperazione nell'Asia orientale, rimarcando l'importanza di sostenere un'architettura regionale incentrata sull'Asean, aperta e inclusiva".

