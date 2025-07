Cosa c’è nella Strategia italiana per le tecnologie quantistiche

La strategia italiana per le tecnologie quantistiche rappresenta un impegno ambizioso e lungimirante, unendo politica, sicurezza e innovazione per posizionare il Paese all’avanguardia di questa rivoluzione scientifica. Più di un semplice progetto tecnico, è una dichiarazione di volontà di guidare il cambiamento globale, consolidando il ruolo dell’Italia come protagonista nel futuro digitale. Scopriamo insieme come questa iniziativa plasmerà il nostro domani.

Una regia silenziosa, ma salda. Un progetto strategico che unisce la politica della conoscenza e la politica industriale, la sicurezza e la diplomazia. La Strategia italiana per le tecnologie quantistiche, adottata dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale, è più di un piano tecnico: è la dichiarazione di un'intenzione politica chiara. L'Italia non vuole restare ai margini della prossima rivoluzione tecnologica — vuole guidarla. Alla guida di questa operazione c'è il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha accompagnato ogni fase del percorso. È stata lei a volere, già un anno fa, la costituzione del gruppo di lavoro interdisciplinare, coordinato dal fisico Tommaso Calarco, uno dei maggiori esperti in materia al mondo.

