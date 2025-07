Smaltimento illecito dei reflui | sequestrato un noto ristorante in Costa d' Amalfi

Un noto ristorante di Maiori sulla Costiera Amalfitana è stato sequestrato per aver smaltito illecitamente reflui, un episodio che solleva serie preoccupazioni ambientali e legali. L'intervento congiunto delle forze dell’ordine, dell’Arpa Campania e della Polizia Municipale ha fatto emergere pratiche dannose per il nostro prezioso tratto di costa. La tutela del territorio è una priorità che non può essere trascurata: scopriamo insieme come prevenire e combattere queste criticità.

Un noto ristorante di Maiori è stato sequestrato dagli uomini della Guardia Costiera degli uffici di Amalfi e Maiori insieme al personale dell’Arpa Campania e agli agenti della Polizia Municipale. Il blitz Nel corso dei controlli alle attività turistico ricreative presente sul litorale, i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

