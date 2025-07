Chattare senza internet e in anonimo? Arriva l' app Bitchat | come funziona

Se desideri chattare senza internet e mantenere l'anonimato, arriva Bitchat, l'app rivoluzionaria creata con il contributo di Jack Dorsey. Questa innovativa piattaforma permette di comunicare in tempo reale tra dispositivi senza bisogno di connessione online, garantendo privacy e libertĂ di espressione. Ma come funziona realmente questa tecnologia che sta giĂ catturando l'attenzione del web? Scopriamolo insieme.

Utilizzare un'app di messaggistica istantanea senza bisogno di appoggiarsi alla connessione internet: è questo in sostanza il senso del progetto per realizzare il quale ha dato il proprio contributo il co-fondatore di Twitter Jack Dorsey: " Bitchat ", questo il nome dell'applicazione, ha immediatamente catalizzato l'attenzione sul web e sui principali social network. Ma come è possibile dar vita a una conversazione in tempo reale tra dispositivi elettronici senza utilizzare una tradizionale connessione internet? Il sistema, sempicemente, si basa sullo sfruttamento del bluetooth, grazie al quale è possibile non solo fare interagire due cellulari ma anche creare una piccola rete locale in grado di espandere il consueto e limitato raggio d'azione della nota tecnologia wireless. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chattare senza internet e in anonimo? Arriva l'app Bitchat: come funziona

In questa notizia si parla di: internet - bitchat - chattare - anonimo

