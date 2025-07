Meloni | ‘accordi da oltre 10 miliardi di euro per l’Ucraina’

''Come potete vedere dalla conferenza di oggi, potete contare sempre sull'Italia a 360 gradi'', ha detto la premier. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni: ‘accordi da oltre 10 miliardi di euro per l’Ucraina’

In questa notizia si parla di: meloni - accordi - oltre - miliardi

Meloni-Mitsotakis, intesa a tutto tondo. Accordi e strategie - Melonimitsotakis: un'intesa a tutto tondo che segna una nuova era di cooperazione tra Italia e Grecia.

Meloni alla Conferenza per l'Ucraina: "Abbiamo assunto impegni per oltre 10 miliardi di euro". La premier ha annunciato investimenti massicci in Ucraina. Questo "significa investire nel nostro futuro comune". Vai su X

NOVO NORDISK, ANAGNI: INVESTIMENTO OLTRE 2 MILIARDI, ROCCA COMMISSARIO Vai su Facebook

Meloni annuncia accordi per 10 miliardi di euro per ricostruire l'Ucraina, Zelensky: Serve piano Marshall; Italia-Uzbekistan, accordi per oltre 3 miliardi di investimenti. Perché l’Italia guarda con attenzione crescente all’Asia centrale; Meloni in Kazakistan, accordi per oltre 4 mld euro, cooperazione su materie rare.

Meloni annuncia accordi per 10 miliardi di euro per ricostruire l’Ucraina, Zelensky: “Russia terrorista” - Alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, che si svolge a Roma, la presidente del Consiglio Meloni ha detto che il piano della Russia "è ... Lo riporta fanpage.it

Conferenza di Roma per la ripresa dell'Ucraina, Meloni: decisi "10 miliardi di euro di investimenti" - 500 persone, tra leader politici, esponenti del terzo settore e rappresentanti di circa duemila aziende, al fine di incentivare gli investimenti nel ... Riporta msn.com