Ultimo la terza data romana di Ultimo Stadi 2025 – la favola continua trasmessa gratuitamente dal Parchetto

ULTIMO LA TERZA DATA ROMANA DI ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA. LA SUA DECIMA VOLTA NELLO STADIO DELLA CAPITALE SI TRASFORMA IN UN EVENTO ANNUNCIATO A SORPRESA TUTTO ESAURITO IN UN'ORA ROMA 13 LUGLIO DAL PARCHETTO ALL'OLIMPICO LO SHOW VERRÀ TRASMESSO GRATUITAMENTE IN DIRETTA DA UN MAXISCHERMO NEL LUOGO IN CUI TUTTO È COMINCIATO PER ATTENDERE INSIEME QUELLO CHE PER ULTIMO SARÀ L'ANNUNCIO PIÙ IMPORTANTE DELLA SUA CARRIERA  ULTIMO  ha dato il via al countdown per l'annuncio più importante della sua carriera. Il 13 luglio dal palco del suo  decimo Stadio Olimpico, il pubblico attenderà quello che si preannuncia come un momento da ricordare, come si legge dai suoi social: " Stasera la prima di 3 date all'Olimpico.