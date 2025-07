Una strana amicizia

Uno dei rientri più attesi, e probabilmente più acclamati di quest'anno, è stato quello di Alexa Bliss. La lottatrice era fuori da tantissimo tempo, a causa della l gravidanza e il parto del suo primo pargolo, andata via proprio nel bel mezzo della stupenda storia con The Fiend. Il connubio tra i due, della mia abbastanza acclamata bravura di Wyatt e del viso angelico, quanto diabolico, della Bliss, era uno dei punti centrali delle puntate di Raw di qualche anno fa. Poi la Bliss si congeda per il sopracitato lieto evento e Wyatt, che nell'ultimo periodo faceva la spola tra il ring e casa sua, dopo una lunga assenza, muore il 24 Agosto 2023 in seguito ad un arresto cardiaco.