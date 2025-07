Quattro calci a un pallone per fare beneficenza e ricordare gli eroi antimafia arriva il Triangolare del cuore

stellare squadre di attori e cantanti, unendo passione sportiva e solidarietà per ricordare gli eroi antimafia. Quattro calci a un pallone per fare beneficenza e diffondere un messaggio di speranza: il futuro si costruisce anche attraverso il cuore e l’impegno di tutti. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, dove il calcio diventa strumento di cambiamento e speranza per la nostra comunità.

Il prossimo 23 luglio, alle ore 20.30, allo stadio “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, si terrà il "Triangolare del cuore", un evento di sport, spettacolo e solidarietà organizzato dalla Nazionale del Cuore attori e cantanti. Un triangolare di calcio vedrà in campo le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

