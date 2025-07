Due giorni di festa country a Borrello

Preparatevi a vivere due giorni all’insegna della tradizione e del divertimento: sabato 12 e domenica 13 luglio, Borrello ospita la terza edizione della Festa country nel suggestivo scenario delle cascate del Verde. Tra passeggiate a cavallo, visite guidate e musica dal vivo, questa festa promette di coinvolgere grandi e piccini in un’esperienza autentica e indimenticabile. Non perdete l’occasione di immergervi nella magia del folk e della natura! Per info, chiamate il 0872/945022.

