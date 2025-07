UFFICIALE – Pavan addio Inter Women | passaggio alla Juventus

Dopo sei anni di successi e grandi emozioni, Matilde Pavan lascia l'Inter Women per abbracciare una nuova sfida con la Juventus. La giovane centrocampista italiana, cresciuta nel cuore nerazzurro, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in una delle società più ambiziose del calcio femminile. Il mercato estivo si infiamma, e il trasferimento di Pavan rappresenta un tassello importante nel mosaico della stagione che sta per iniziare.

L'Inter Women e Matilde Pavan si separano dopo circa sei anni trascorsi insieme. Per la centrocampista italiana è tempo di una nuova avventura con la maglia della Juventus. TRASFERIMENTO – Prosegue il mercato anche per l'Inter Women, in attesa dell' inizio della nuova stagione. La nuova ufficialità riguarda l'addio di Matilde Pavan, che si trasferisce a titolo definitivo alla Juventus. La centrocampista classe 2004, in nerazzurro dal 2019 (dove è rimasta nel settore giovanile fino al 2021 per poi passare in Prima Squadra), ha firmato un contratto col club bianconero fino al 30 giugno 2028.

