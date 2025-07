Spazio Avio assumerà la leadership commerciale di Vega-C I dettagli

Spazio Avio Assumerà la Leadership Commerciale di Vega: un passo decisivo per l'Italia nel sistema spaziale europeo. Con l’approvazione della Launcher Exploitation Declaration (LED) da parte dell’Esa, Avio ottiene il riconoscimento ufficiale come fornitore di servizi di lancio, aprendo nuove frontiere di innovazione e competitività. Questa svolta strategica segna un capitolo fondamentale per il settore nazionale, consolidando il ruolo dell’Italia nel panorama spaziale internazionale e rafforzando le prospettive future.

Un nuovo assetto prende forma nel sistema spaziale europeo. Con l'approvazione della Launcher exploitation declaration (Led) da parte del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea (Esa), l'Italia potrà contare su un proprio fornitore ufficiale di servizi di lancio. Il riconoscimento formale di Avio nel ruolo di operatore commerciale della famiglia di lanciatori Vega apre una fase operativa inedita per il comparto nazionale. È un passaggio tecnico e istituzionale di rilievo, che rafforza la presenza italiana nel segmento dell'accesso orbitale e ne amplia la capacità di agire sul mercato in modo autonomo.

