LIVE Italia-Serbia Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | inizia il match ad Apeldoorn!

Preparati a vivere un emozionante match di volley femminile tra Italia e Serbia, valido per la Nations League 2025, in diretta da Apeldoorn. Le due squadre si sfidano con determinazione e talento, regalando spettacolo e adrenalina. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi conquisterà il prezioso successo sul campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Boskovic si presenta con una grande parallela. 1-0 Subito in rete il servizio della Serbia! 17.01 Inizia il match con la Serbia al servizio! 16.58 Velasco sceglie Orro, Fahr, Degradi, Egonu, Sylla e Danesi, con Monica De Gennaro nella posizione di libero! 16.57 Oggi l’Italia si presenta in campo con il completo bianco, mentre per il libero la maglia è di colore verde! 16.56 Le quote danno nettamente favorita la Nazionale italiana, anche per il percorso netto fatto fino a questo momento e i risultati completamenti opposti che sta avendo la Serbia in questa edizione della Nations League volley. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il match ad Apeldoorn!

