Anche il famoso pandoro non sarà più italiano | hanno svenduto il Natale

Il Natale italiano, simbolo di tradizione e calore, sta subendo un cambiamento inaspettato: anche il celebre pandoro Melegatti, nato a Verona nel 1894, è stato venduto a una multinazionale irlandese. Un passo che solleva interrogativi sul futuro di questa delizia simbolo delle festività. Cosa significa tutto ciò per l’autenticità del nostro patrimonio natalizio? Scopriamolo insieme.

Il pandoro è nato da Domenico Melegatti a Verona, però d'ora in poi non sarà più italiano: è stato venduto a una multinazionale irlandese, ecco tutti i dettagli Uno dei simboli del Natale in Italia è senza dubbio il pandoro Melegatti, prodotto a Verona con un marchio storico nato nel 1894.

