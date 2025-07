Starmer e Macron ai Volenterosi più pressione su Putin

Starmer e Macron chiamano all’azione: da Londra e Roma, i leader europei sollecitano una pressione decisa su Putin per favorire il dialogo di pace in Ucraina. Uniti nel desiderio di porre fine al conflitto, sottolineano l’importanza di un impegno deciso e coordinato. La risposta della comunità internazionale sarà fondamentale per cambiare le sorti di questa crisi e creare le condizioni di stabilità duratura.

Il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron hanno sollecitato i partner della cosiddetta coalizione dei volenterosi a intensificare "le pressioni" sul presidente Vladimir Putin per spingere la Russia a negoziare la pace in Ucraina. I due lo hanno sottolineato intervenendo da Londra, dopo aver visitato una base militare, alla videocall con gli altri leader alleati riuniti a Roma per la conferenza sulla ricostruzione. Starmer e Macron hanno confermato il loro asse a sostegno di Kiev, rivendicando la guida di un'ipotetica futura missione militare postbellica di garanzia in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Starmer e Macron ai Volenterosi, più pressione su Putin

In questa notizia si parla di: starmer - macron - volenterosi - putin

Video di Macron, Starmer, Merz e Tusk: posizione Russia inaccettabile - A Milano, il 16 maggio, i leader Macron, Starmer, Merz e Tusk si sono uniti nel condannare la posizione inaccettabile della Russia, nei giorni cruciali dei primi colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul.

+++ +++ Starmer e Macron riuniscono il 10 luglio i "volenterosi" per sostenere l’Ucraina. L’Ue si chiude a testuggine intorno a Kiev in uno dei momenti più difficili dell’Ucraina tra negoziati in stallo con Vladimir Putin che non «arretra» dalle sue condizioni e gl Vai su Facebook

Starmer e Macron ai Volenterosi, più pressione su Putin; Starmer e Macron ai Volenterosi, più pressione su Putin; Vertice dei leader europei a Kiev. Zelensky: Piano d'azione in 4 punti. Trump è d'accordo - Scaduto il cessate il fuoco di tre giorni.

Starmer e Macron ai Volenterosi, più pressione su Putin - Il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron hanno sollecitato i partner della cosiddetta coalizione dei volenterosi a intensificare "le pressioni" sul presidente Vladim ... Si legge su ansa.it

Starmer e Macron riuniranno il 10 luglio i Volenterosi - Il 10 luglio dalla base di Northwood, in Gran Bretagna, e da Roma ci sarà un doppio importante appuntamento: Keir Starmer e Emmanuel Macron riuniranno in call i 30 paesi Volenterosi, tra i quali anche ... Scrive ansa.it