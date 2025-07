Chief of War svelato il trailer ufficiale della serie di Jason Momoa sui guerrieri indigeni delle Hawaii

Chief of War svela il suo trailer ufficiale, portandoci nel cuore delle Hawaii con Jason Momoa in un'epica storia di guerrieri indigeni. Dopo il successo di See, l’attore, produttore e sceneggiatore torna su Apple TV+ per raccontare un racconto intenso e avvincente, ambientato nella terra natale di Momoa. Prepariamoci a immergerci in un’avventura che promette emozioni forti e profonde radici culturali—una serie da non perdere.

Jason Momoa torna su Apple TV+ con una nuova serie dopo l'imperdibile See. L'attore diventato famoso per il ruolo di Khal Drogo in Game of Thrones, infatti, ha presentato Chief of War, un nuovo epic drama da lui interpretato, prodotto e scritto, e ambientato alle Hawaii, dove è nato (precisamente. 🔗 Leggi su Today.it

