Stile TV – Il Napoli quest’anno si divertirà con De Bruyne sarà uno spettacolo

Il Napoli si prepara a un’annata entusiasmante, con De Bruyne che promette di portare magia e spettacolo sulla scena partenopea. Iuliano, ospite di Stile TV, sottolinea come la squadra di Conte possa conquistare il pubblico e i trofei, rendendo questa stagione indimenticabile. Tuttavia, la vera sorpresa potrebbe essere proprio dietro l’angolo: la Juventus, pronta a sfidare e sorprendere, renderà questa corsa al titolo ancora più avvincente. La partita è aperta, e il divertimento è assicurato.

Iuliano a Stile TV: "Non ho mai sentito De Laurentiis parlare così poco, ma il merito è sempre di Conte.". A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Mark Iuliano, ex compagno e amico di Antonio Conte: Il Napoli quest'anno si divertirà. "Il Napoli quest'anno si divertirà, ha preso un fuoriclasse di livello mondiale, e uno lo ha già in panchina. La Juve può essere l'antagonista principale, ma gli azzurri ad oggi hanno fatto un lavoro eccezionale e hanno un blocco forte. Conte ha regolarizzato i rapporti tra presidenza, staff e squadra, con un lavoro svolto in maniera egregia, e adesso la società è più forte e unita di prima; questo permette ai club di diventare grandi a livello europeo.

