Elettra Lamborghini | Sento una fortissima vocazione verso i bambini e credo che non ci sarebbe differenza se un bambino fosse mio o se lo adottassi

Elettra Lamborghini si apre con emozione sulla sua profonda vocazione verso i bambini, condividendo il desiderio di offrire amore e speranza a chi ne ha più bisogno. In una recente intervista, racconta il tentativo di adottare una bambina profuga di guerra, un gesto di grande cuore che purtroppo non è andato a buon fine. La sua storia ci ricorda come il desiderio di aiutare sia un atto di coraggio e umanità, che resta vivo nel cuore.

In una nuova intervista, Lamorghini racconta del tentativo di adottare una bambina profuga di guerra. Purtroppo non è andato a buon fine: «Avrei voluto darle tanto amore, anche se, poi, non è successo niente».

