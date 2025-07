Controlli sulle canne fumarie dei ristoranti multati 4 locali

Sei un appassionato di sicurezza e legalità? Recenti controlli sulle canne fumarie dei ristoranti hanno portato alla sanzione di quattro locali, accusati di aver installato impianti senza autorizzazione e di aver omesso le comunicazioni ambientali obbligatorie. Un esempio di come l’attenzione alle normative sia fondamentale per garantire un ambiente sicuro e rispettoso delle leggi. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante operazione di controllo.

Durante le verifiche sarebbero stati verbalizzati, ai titolari di 4 esercizi commerciali, presunti illeciti edilizi per aver installato la canna fumaria in assenza del titolo autorizzatorio, omettendo di trasmettere all’autorità competente la prescritta comunicazione di inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - canne - fumarie - ristoranti

Bari, controlli sulle canne fumarie dei ristoranti: multati 4 locali; Cattivi odori a Bari Vecchia, la Polizia locale scopre 4 canne fumarie abusive; Canne fumarie per ristoranti, pizzerie, friggitorie: parziale rettifica delle precedenti disposizioni per gli impianti in deroga.

Canne Fumarie per Stufe a Legna: Tutto Quello che Devi Sapere - In questo articolo, esploreremo l’importanza delle canne fumarie per stufe a legna, i materiali utilizzati, le tecniche di installazione e le normative vigenti in Italia. Come scrive ilsaronno.it

I controlli fiscali sui ristoranti - MSN - Ecco quali sono i diversi modi in cui è possibile controllare la correttezza fiscale dei ristoranti e quali accorgimenti devono prendere gli stessi ristoratori per gestire bene la contabilità e ... Riporta msn.com