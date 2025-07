Comet è il browser IA di Perplexity che costa 200 dollari al mese Abbiamo davvero bisogno di browser a pagamento con l’IA?

In un mondo sempre più digitale, l'adozione di browser con intelligenza artificiale come Comet 232 di Perplexity può sembrare un lusso o una necessità? Con il suo costo di 200 dollari al mese, questo strumento promette di rivoluzionare la nostra navigazione, offrendo assistenza e funzionalità avanzate. Ma davvero abbiamo bisogno di pagare tanto per un browser AI? Scopriamolo insieme, analizzando vantaggi, costi e prospettive future.

Lanciato e abbinato al piano di abbonamento da 200 dollari al mese di Perplexity (che offre anche altri servizi), Comet è un browser in grado di svolgere azioni e aiutare l’utente. Fa parte dei cosiddetti browser "AI-powered". 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Comet è il browser IA di Perplexity che “costa” 200 dollari al mese. Abbiamo davvero bisogno di browser a pagamento con l’IA?

