Ferrero compra i cereali Kellogg per oltre 3 miliardi | Ampliamo la presenza in Nord America

Ferrero si prepara a espandere il proprio impero nel Nord America con un'acquisizione strategica. L'acquisto dei cereali Kellogg, del valore superiore a 3 miliardi di dollari, segna un passo deciso verso un potenziamento internazionale. Approved all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di WK Kellogg Co, questa mossa trasforma il gigante americano in una controllata al 100% di Ferrero. Continua a leggere per scoprire come questa operazione cambierà il panorama del settore alimentare.

L’accordo, approvato all’unanimitĂ dal Consiglio di Amministrazione di WK Kellogg Co, prevede che Ferrero compri tutte le azioni sul mercato per 23 dollari ad azione rimuovendole dalla contrattazione. Il gruppo Usa diventerĂ una controllata al 100% di Ferrero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

