Mauro Coruzzi la foto dall’ospedale dopo il nuovo intervento | come sta

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, torna a condividere con i fan i momenti della sua ripresa dopo il recente intervento ospedaliero. Dopo le preoccupazioni iniziali, le ultime notizie sono rassicuranti: ha superato con successo l’operazione ed è pronto a tornare a casa, lasciando alle spalle gli ostacoli di un ictus che lo ha colpito due volte. La sua forza e determinazione continuano a ispirare tutti noi.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, torna a far parlare di sé. E ancora una volta, purtroppo, condivide con i fan delle foto da una stanza d’ospedale. Se lo scatto precedente aveva destato una certa apprensione, visto il nuovo imminente intervento, l’ultimo ha voluto rassicurare tutti. Coruzzi ha superato l’intervento con successo ed è pronto a tornare presto a casa. Gli ultimi (si spera) strascichi dopo l’ictus che lo ha colpito già due volte e che lo costringe a monitorare costantemente la salute del suo cuore. Mauro Coruzzi dopo il nuovo intervento. Di nuovo una stanza d’ospedale, di nuovo un intervento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mauro Coruzzi, la foto dall’ospedale dopo il nuovo intervento: come sta

