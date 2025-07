Grosseto fuoco e fiamme a Castiglione della Pescaia | incendio in un campeggio Evacuate 600 persone

Un incendio devastante ha scatenato il panico a Castiglione della Pescaia, portando all’evacuazione di 600 persone in un campeggio a Rocchette. Le fiamme, alte e impetuose, hanno richiesto l’intervento immediato delle forze antincendio. In un momento cruciale, la sicurezza dei presenti è stata la priorità assoluta. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa emergenza e sul fronte delle operazioni di soccorso.

Forte incendio con 600 persone evacuate da un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in località Rocchette.

Venerdì 5 Luglio incendio Valborgina Castiglione della Pescaia Ci ha visti impegnati con 5 squadre VAB VAB Castiglione della Pescaia con 3 squadre VAB Gavorrano con 1 squadra VAB Grosseto con 1 squadra Bandite di Scarlino con 1 squadra Due D.O dir Vai su Facebook

