Le Nazioni Unite chiedono la revoca delle sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese

Le Nazioni Unite fanno un appello urgente agli Stati Uniti: revocare le sanzioni contro Francesca Albanese, stimata esperta e voce critica sulla crisi in Gaza. La sua posizione, che denuncia violazioni gravi e chiede responsabilità , evidenzia l’importanza di ascoltare il dialogo e promuovere il rispetto dei diritti umani. È ora di aprire un confronto aperto e trasparente per una pace duratura. Leggi tutto per scoprire i dettagli di questa importante richiesta.

Le Nazioni Unite hanno chiesto agli Stati Uniti di revocare le sanzioni contro Francesca Albanese, un’esperta delle Nazioni Unite che aveva criticato la politica statunitense riguardo alla Striscia di Gaza e accusato Israele di “genocidio”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le Nazioni Unite chiedono la revoca delle sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese

