Aereo Madrid-New York costretto a un atterraggio d’emergenza nelle Azzorre | disavventura per oltre 280 passeggeri

Un volo da Madrid a New York si trasforma in un incubo: a causa di un guasto al motore, un Airbus A330 di Delta Airlines è stato costretto a un atterraggio d’emergenza nelle Azzorre, coinvolgendo oltre 280 passeggeri in un momento di autentico panico. Attimi di tensione e imprevisti che rimarranno impressi nella memoria di tutti i viaggiatori, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. La vicenda mette in luce l'importanza della sicurezza in volo e la prontezza del personale di bordo.

Un atterraggio d’emergenza e attimi di panico: un volo Delta Airlines è stato costretto a fermarsi due ore e mezza dopo la partenza. I circa 282 passeggeri dell’ Airbus A330 erano partiti da Madrid domenica 6 luglio e dovevano raggiungere New York. Invece, dopo circa un’ora di viaggio si sentivano rumori e odore di bruciato a causa di un guasto al motore. Il volo ha così fatto un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Lajes, nelle Azzorre, a 1600 chilometri dal continente europeo. “Visto che la sicurezza viene prima di tutto per Delta, l’equipaggio di volo ha seguito le procedure per dirottare a Lajes, nelle Azzorre, dopo aver segnalato un problema meccanico a un motore”, ha dichiarato Delta Airlines in una nota, riportata da FOX Business. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Aereo Madrid-New York costretto a un atterraggio d’emergenza nelle Azzorre”: disavventura per oltre 280 passeggeri

In questa notizia si parla di: atterraggio - emergenza - madrid - newyork

