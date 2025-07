Deve migliorare il suo DNA il messaggio criptico su Carlos Alcaraz | Non devono saperlo gli avversari

Carlos Alcaraz si prepara a scrivere un nuovo capitolo di leggenda a Wimbledon, ma c’è un messaggio criptico che ascolta nel suo DNA: migliorarsi continuamente senza far trapelare nulla agli avversari. La strategia? Restare un passo avanti, affinando ogni dettaglio, per sorprendere chiunque osi sfidarlo. In questa semifinale, il campione in carica ha intenzione di lasciare il segno e dimostrare che il suo vero potenziale è ancora nascosto, pronto a emergere all’improvviso.

Carlos Alcaraz affronterà lo statunitense Taylor Fritz nella semifinale di Wimbledon: dopo un esordio da brividi, dove è stato trascinato al quinto set da Fabio Fognini, il fuoriclasse spagnolo ha lasciato per strada un parziale contro il tedesco Jan-Lennard Struff e contro il russo Andrey Rublev prima di travolgere il britannico Cameron Norrie nel terzo Slam della stagione. Il campione in carica sull'erba londinese partirà con i favori del pronostico trono il numero 5 del ranking ATP e punta all'atto conclusivo, dove incrocerebbe il vincente del confronto tra Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic.

