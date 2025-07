Bonus avvocati 2025 | domanda di contributi dal 16 luglio per sette bandi

Dal 16 luglio 2025, gli avvocati italiani potranno presentare le domande per sette nuovi bonus volti a sostenere le loro esigenze professionali e personali. Questi contributi, offerti dalla Cassa Forense, mirano a offrire assistenza a categorie particolari come disabili, donne vittime di violenza e professionisti in formazione o con famiglie numerose. Non perdere l’opportunità di accedere a queste agevolazioni che possono fare la differenza nel tuo percorso.

Si possono presentare da mercoledì 16 luglio 2025, le domande per sette bonus a favore degli avvocati, contenenti misure di assistenza e contributi della Cassa Forense. Le agevolazioni riguardano situazioni particolari degli iscritti, come la disabilità , la numerosità delle famiglie e le donne vittime di violenza, ma anche aiuti per la formazione, la certificazione e l'esame di abilitazione. Rientrano nei bonus anche gli incentivi per l'acquisto di strumenti e attrezzature al fine di allestire una sala adatta alle videoconferenze. Per un paio di misure, invece, è necessario fare in fretta in quanto la domanda è in scadenza il 15 luglio.

