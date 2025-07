Ragazza travolta e uccisa da un suv a Porto Cervo indagata la moglie dell’ad di Lufthansa

Una tragedia scuote Porto Cervo: Gaia Costa, 24 anni, vittima di un tragico investimento da parte di un SUV, lascia un vuoto profondo tra le sue persone care. Indagata la moglie dell’AD di Lufthansa, già partita per la Germania, che dovrà affrontare le formalità italiane. Una vicenda che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla responsabilità , lasciando un segno indelebile nella comunità .

La vittima, Gaia Costa, 24 anni, era figlia di un sindacalista della Cisl. È stata investita mentre attraversava sulle strisce. La cinquantunenne alla guida della vettura, già ripartita per la Germania, rientrerà in Italia per le formalità . 🔗 Leggi su Repubblica.it