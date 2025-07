Al-Qaeda è tornata in Afghanistan ed è più viva che mai

Al-Qaeda, dopo un quarto di secolo di conflitti e alleanze mutevoli, si riaffaccia in Afghanistan con una forza sorprendente, operando spesso nell’ombra nonostante le apparenze. La sua presenza persistente mette in discussione l’efficacia delle strategie internazionali contro il terrorismo, mantenendo il gruppo attivo e pericoloso sotto il naso di tutti. Una realtà che richiede attenzione e riflessione, poiché il rischio di un ritorno alla destabilizzazione globale è più concreto che mai.

Lo status, la posizione e la forza di al-Qaeda in Afghanistan non sembrano cambiati dopo un quarto di secolo di guerra al terrorismo, anzi. Il gruppo è tornato più attivo che mai, anche se continua a operare sotto traccia, motivo per cui quasi non se ne parla, se non tra gli addetti ai lavori. A dire il vero, la rete fondata dal defunto Osama bin Laden non ha mai lasciato il Paese governato dai talebani, che continuano, nelle loro varie ramificazioni, a mantenere stretti legami con l'organizzazione e a fornire rifugi e protezione ai loro leader e non solo. Grazie al «clima permissivo» garantito dalle attuali autorità di Kabul, secondo l'ultimo rapporto presentato nel febbraio scorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dal Team di Monitoraggio del Comitato Onu per le Sanzioni contro l'Isis e al-Qaeda, almeno 21 diversi gruppi terroristici operano in Afghanistan.