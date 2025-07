Buon compleanno Osteria Il Torchio e Birreria Dogana

festeggiamenti indimenticabili, musica, buon cibo e tanta allegria. Un’occasione speciale per brindare insieme a due icone del quartiere Campidoglio, creando ricordi che resteranno nel cuore di tutti. Non mancate, perché queste serate promettono di essere un vero e proprio viaggio nel gusto e nella convivialità!

