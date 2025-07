Ma l’emergenza climatica non interessa più a nessuno

L'emergenza climatica, un tempo al centro del dibattito globale, sembra oggi perdere il suo slancio. La consapevolezza si è affievolita, sostituita da negazionismo o indifferenza, trasformando la lotta ai cambiamenti climatici in una battaglia abbandonata a sé stessa. Anche i governi delle nazioni più influenti sembrano ormai rassegnati, relegando questa sfida cruciale a un ruolo secondario. Ma cosa significa tutto ciò per il nostro futuro?

Così come possiamo dire di aver vissuto un'epoca in cui la presa di coscienza della gravità del cambiamento climatico era forte e reale, così oggi possiamo ammettere che gran parte dell'umanità guarda al fenomeno con un atteggiamento diverso. Che sia negazionismo o arrendevolezza, la lotta al cambiamento climatico è ormai una "guerra persa" da delegare a qualcun altro. Anche l'atteggiamento dei governi dei Paesi più potenti al mondo ne è la prova. Dopo solamente un mese dall'inizio del secondo mandato di Donald Trump, le politiche climatiche e ambientali statunitensi sono velocemente tornate indietro nel tempo, a inizio 2017, quando la prima ventata di negazionismo trumpiano revocò oltre 125 norme ambientali.

La situazione è più grave che mai, complice il taglio degli aiuti deciso dai governi e la crisi climatica. Eppure siamo così assuefatti alle brutte notizie che anche questa emergenza rischia di passarci accanto senza che la "sentiamo" davvero - Da settimane, le cronache sembrano ignorare questa tragedia silenziosa, lasciando che le vittime e le loro storie si dissolvano nell’oblio collettivo.

