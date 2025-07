Cressa in Festa con la patronale di San Prospero

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: Cressa si anima con la sua tradizionale festa patronale di San Prospero, un’occasione unica per assaporare piatti tipici, ascoltare buona musica e condividere momenti speciali in famiglia. Cinque serate all’insegna della convivialità, del divertimento e delle radici locali. Non perdete l’appuntamento: ogni sera una sorpresa diversa vi aspetta nel cuore di Cressa!

Cinque serate di festa, gusto e tradizione nel cuore di Cressa. Cressa in Festa torna con la sua storica festa patronale di San Prospero, un appuntamento da non perdere tra piatti tipici, musica e convivialità per tutta la famiglia. Ogni sera una specialità regionale diversa: giovedì 24. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: festa - cressa - patronale - prospero

Cressa in Festa con la patronale di San Prospero; Due giorni di musica a Cressa; A Cressa, torna la festa patronale di San Prospero.

Due appuntamenti speciali per la festa di san Prospero - In onore del patrono principale della città e della Diocesi, la Chiesa di Reggio Emilia – Guastalla propone una ... Secondo redacon.it

San Prospero, gli orari delle celebrazioni religiose per la festa del ... - REGGIO EMILIA – Non ci sarà solo l’attesa e sempre molto partecipata celebrazione nella mattinata festiva, domenica, a segnare le attività della Diocesi reggiana in vista del proprio patrono. Da reggionline.com