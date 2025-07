Gaza 5 soldati Idf rifiutano di combattere nella Striscia | Guerra ha superato ogni morale massacro dei palestinesi deve finire

In un contesto di conflitto senza precedenti, cinque soldati dell'IDF hanno scelto di rifiutarsi di combattere a Gaza, denunciando una guerra che, a loro avviso, supera ogni limite morale. La loro testimonianza, riportata da Haaretz, mette in discussione gli obiettivi e le conseguenze di un'operazione che sembra favorire il governo a scapito di migliaia di palestinesi. Una voce coraggiosa che invita alla riflessione sulla moralità e le conseguenze di questo conflitto.

La testimonianza, riportata dal quotidiano israeliano Haaretz, di Ron Feiner, Michal Deutsch, Yotam Vilk, Itamar Schwartz e Daniel Rak-Yahalom, membri delle Idf che si sono rifiutati di combattere a Gaza: "Questa guerra serve solo a far sopravvivere il governo a discapito di migliaia di palestinesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, 5 soldati Idf rifiutano di combattere nella Striscia: "Guerra ha superato ogni morale, massacro dei palestinesi deve finire"

I soldati israeliani che si rifiutano di combattere a Gaza - In un contesto di crescente disillusione, sempre più riservisti israeliani si rifiutano di combattere a Gaza, segnalando un cambiamento significativo nella percezione del conflitto.

