Ferrero acquisisce WK Kellogg per $3,1 miliardi | accordo approvato all’unanimità dal board della società americana

Ferrero, il colosso italiano dei dolci, si prepara a consolidare la sua presenza globale con l’acquisizione di WK Kellogg per 3,1 miliardi di dollari. L’accordo, già approvato all’unanimità dal consiglio di amministrazione americano, rappresenta una mossa strategica per espandersi nel mercato nordamericano e rafforzare il portafoglio di prodotti. Un’operazione che segna un passo importante nella crescita del gruppo: un nuovo capitolo nel suo viaggio verso il successo internazionale.

L’operazione da 23 dollari per azione in contanti rafforza la presenza di Ferrero in Nord America e rientra nel piano di espansione strategica del gruppo dolciario italiano Ferrero annuncia l’acquisizione di WK Kellogg per un controvalore complessivo di 3,1 miliardi di dollari. L’accordo, già. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ferrero acquisisce WK Kellogg per $3,1 miliardi: accordo approvato all’unanimità dal board della società americana

In questa notizia si parla di: ferrero - kellogg - miliardi - accordo

Media, il gruppo Ferrero pronto ad acquisire la statunitense Kellogg per 3 miliardi - Il Gruppo Ferrero di Alba si prepara a fare un grande passo nel mercato globale, con una potenziale acquisizione da 3 miliardi di dollari della statunitense Kellogg, famosa per i cereali lavorati.

La Ferrero vicina a un accordo da circa 3 miliardi di dollari per l'acquisizione del conglomerato di cereali per la colazione WK Kellogg KLG. Lo scrive il WSJ. @ultimoranet Vai su X

Ferrero compra i cereali Kellogg: accordo da 3 miliardi a un passo Continua a leggere: https://torino.repubblica.it/cronaca/2025/07/09/news/ferrero_compra_cereali_kellog-424721623/ Vai su Facebook

Ferrero si mangia i cereali della Kellogg: operazione da 3 miliardi; Ferrero, maxi-colpo negli Usa: compra Kellogg per 3 miliardi; Ferrero vicina all'accordo per l'acquisizione di Kellogg.

Ferrero compra Kellogg per 3,1 miliardi di dollari, ecco l'accordo - Inclusa la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dell'iconico portafoglio di cereali in Usa, Canada e Caraibi ... Come scrive adnkronos.com

Ferrero acquista Kellogg per 3,1 miliardi di dollari - Il Gruppo Ferrero e WK Kellogg Co hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale la multinazionale con sede in Piemonte ha accettato di acquisire WK Kellogg Co, p ... Si legge su msn.com