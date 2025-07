Tardelli consiglia la Juventus | Ripartire da Yildiz Farei uno sforzo per Kolo Muani

In un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli analizza il futuro della Juventus, suggerendo una rinascita guidata da giovani talenti come Yildiz. L’ex campione indica il numero dieci come punto di partenza vincente e si sofferma anche su possibili mosse di mercato, tra cui uno sforzo per Kolo Muani. È il momento di rinnovamento: la Vecchia Signora può davvero ripartire da qui, puntando sulla qualità e sulla crescita dei suoi giovani.

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex Marco Tardelli ha parlato della Juventus, dispensando consigli tra campo e mercato. In primis si è espresso sul punto di ripartenza bianconero: " La Juventus deve ripartire da Yildiz. Parliamo di un ragazzo di 20 anni dotato di talento che nell'ultima stagione ha mostrato giocate importante tra campionato, Coppe e Mondiale per Club. È giusto ricominciare dal numero dieci e provare a costruire una grande Juventus attorno a lui. Kenan non è l'unico, però è uno dei giocatori che più mi diverte". Questo il commento anche l'arrivo di Jonathan David: "Mi auguro che David si imponga anche a Torino.

