Calcio Italia fuori dalla top 10 | ecco il nuovo ranking Fifa

Roma, 10 luglio 2025 – Continua il periodo nero per l'Italia, che è ufficialmente fuori dalla top 10 delle Nazionali. Nella nuova classifica del ranking, infatti, gli azzurri sono scivolati all'undicesimo posto dopo il sorpasso di Germania e Croazia. Non succedeva dal 2020 che l'Italia fosse fuori dalle prime dieci posizioni: in quegli anni, gli azzurri avevano fallito l'accesso al Mondiale in Russia e avevano appena cambiato guida tecnica, con Mancini che era subentrato a Ventura dopo una breve parentesi di Luigi di Biagio. L'ex tecnico di Inter e Manchester City fu bravo a risollevare la Nazionale dopo un periodo complicatissimo, portandola al successo nell 'Europeo del 2021. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net