' Pitecus' in scena a Convresano

In occasione del trentennale dal suo debutto, il festival Imaginaria porta a Conversano PITECUS, lo straordinario spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Un evento imperdibile, l’unica tappa in Puglia per vivere un’esperienza teatrale che ha rivoluzionato il panorama culturale italiano. Preparati a riscoprire un capolavoro intramontabile e a lasciarti catturare dalla magia di un teatro che sfida i confini dell’immaginazione.

Pitecus, perversioni umane in scena - la Nazione - Appuntamento domani alle 21,15 al Teatro Poliziano con lo spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Si legge su lanazione.it

Pitecus: a Nocera arrivano i Leoni d’Oro Antonio Rezza e Flavia Mastrella - 45 al Teatro Comunale Diana di Nocera Inferiore, va in scena Pitecus, l’opera capolavoro del duo Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Secondo napolivillage.com