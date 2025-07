Ponte di Messina Diesel Euro 5 e Autovelox approvato il Dl Infrastrutture | tutte le novità

Con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato con fiducia il Decreto Legge Infrastrutture, segnando un passo fondamentale verso un’Italia più connessa e moderna. Tra le novità spiccano il ponte di Messina a diesel Euro 5 e l’autovelox approvati, pronti a rivoluzionare il panorama stradale e logistico del paese. Un nuovo capitolo si apre per la nostra rete infrastrutturale, con impatti che si faranno sentire nel quotidiano di tutti i cittadini.

Con 191 voti favorevoli, 102 contrari e 2 astenuti, l’Aula della Camera ha espresso la propria fiducia al Decreto Legge Infrastrutture (Dl 732025). Si tratta di un passaggio cruciale per un provvedimento destinato a ridisegnare il volto infrastrutturale e logistico dell’Italia. Il decreto, ora al suo primo via libera parlamentare, si presenta come un compendio di misure urgenti e strategiche, mirate a garantire la continuità nella realizzazione di opere fondamentali e la gestione ottimale dei contratti pubblici. Non solo: il testo interviene con forza sul corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, sull’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, e sull’attuazione di indifferibili adempimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea in materia di infrastrutture e trasporti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ponte di Messina, Diesel Euro 5 e Autovelox, approvato il Dl Infrastrutture: tutte le novità

