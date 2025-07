Google Tensor G5 un benchmark evidenzia prestazioni non entusiasmanti

Recenti benchmark emergenti mettono in discussione le aspettative intorno al Google Tensor G5, il cuore pulsante dei nuovi Pixel 10. Sebbene il chip promettesse innovazioni e potenza, i dati disponibili suggeriscono prestazioni meno entusiasmanti del previsto. Un quadro che potrebbe influenzare le scelte degli utenti e il futuro della linea Pixel. Scopriamo insieme i dettagli di questa sorprendente scoperta.

Nuovi benchmark apparsi in Rete suggerirebbe prestazioni non esaltanti per Google Tensor G5, il chip montato sulla serie Google Pixel 10.

