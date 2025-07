Il Parco di Monza ha una nuova porta di ingresso

Il Parco di Monza si arricchisce di un nuovo accesso, offrendo ai visitatori una soluzione ancora più comoda e accessibile. Con il suo 17esimo ingresso pedonale inaugurato questa mattina a Biassono, accanto al varco carraio di Costa Alta, il parco si conferma come uno dei polmoni verdi più grandi e accoglienti della regione. Questa novità promette di rendere ogni visita ancora più semplice e piacevole, ampliando le opportunità di scoperta e relax all’interno di questo meraviglioso spazio naturale.

Il Parco di Monza ha il suo 17esimo ingresso pedonale. L’apertura questa mattina, giovedì 10 luglio. Il nuovo ingresso si trova a Biassono, accanto al varco carraio di Costa Alta. Si aggiunge ai sedici accessi pedonali esistenti. Undici, invece, sono gli ingressi carrai, di cui otto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

