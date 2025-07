Nave colpita e affondata in mare il videoè da brividi | cosa è successo

Una scena da brividi svela il dramma in mare: la nave cargo Eternity C, sotto bandiera liberiana e gestita da una compagnia greca, è stata affondata nel Mar Rosso dopo un attacco dei ribelli Houthi. Le immagini di questa tragedia, ancora in corso, ci ricordano quanto siano fragili le rotte marittime in aree di conflitto, e aumentano le preoccupazioni per la sicurezza internazionale. Cosa c’è dietro questa escalation?

La nave cargo Eternity C, battente bandiera liberiana e gestita da una compagnia con sede in Grecia, è affondata nel Mar Rosso dopo essere stata colpita da un attacco condotto dai ribelli Houthi. L'attacco è avvenuto al largo delle coste dello Yemen, in una zona da mesi teatro di tensioni crescenti. Almeno cinque membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, ma restano ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Le immagini diffuse l'8 luglio dall' ufficio stampa militare degli Houthi mostrano il momento dell'attacco e il successivo affondamento della nave, identificata dai miliziani come la Magic Seas.

Un episodio drammatico scuote le acque del Mar Rosso: una nave cargo, battente bandiera liberiana e gestita da Magic Seas in Grecia, è stata colpita e affondata da un attacco dei ribelli Houthi.

