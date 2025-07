Juventus Women Matilde Pavan si presenta | Un onore essere qui sapere che questo club si sia interessato a me mi rende orgogliosa!

Con entusiasmo e orgoglio, Matilde Pavan si presenta come nuova protagonista della Juventus Women. La giovane calciatrice exprime il suo onore nel entrare a far parte di un club così prestigioso, sottolineando quanto sia motivante rappresentare i colori bianconeri. Dopo aver superato con successo le visite mediche al J Medical, Pavan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando intendere che questa avventura sarà ricca di successi e emozioni.

Juventus Women, Matilde Pavan si presenta come nuova giocatrice del club bianconero. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. Sul sito ufficiale della Juventus Women sono state pubblicate le prime parole della nuova giocatrice bianconera Matilde Pavan. Di seguito riportate le dichiarazioni della giocatrice, che questa mattina ha svolto le visite mediche al J Medical come nuovo colpo del direttore Braghin. PAROLE – «È un onore per me essere qui. Sapere che un club come la Juventus abbia mostrato interesse nei miei confronti e abbia deciso di iniziare questo percorso insieme mi rende orgogliosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com