Torna ‘Matrimonio a prima vista’ | cosa sappiamo sulla prossima stagione

Cresce l’attesa per altri, fatidici “sì” con la nuova stagione, la 15ma, di ‘Matrimonio a prima vista ’ alle porte: un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni, sorprese e, soprattutto, con una new entry pronta a una nuova figura professionale pronta a mettersi al lavoro ‘nel nome dell’amore’. Infatti farà il suo ingresso nel team degli esperti Giulia Davanzante, psicologa clinica con una specializzazione in approccio sistemico-relazionale. Con la sua attenzione alle dinamiche di coppia e al linguaggio non verbale, affiancherà due volti storici del programma: Nada Loffredi e Andrea Favaretto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net