Immobile al Bologna è ufficiale | Italiano ha il suo nuovo attaccante

Il Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Ciro Immobile, l’attaccante che tutti aspettavano. Dopo settimane di rumors e tanta attesa, l’annuncio ufficiale finalmente è arrivato: il re del gol è ora rossoblù, pronto a infiammare lo stadio e a rilanciare le ambizioni della squadra. Con Immobile in campo, i biancoazzurri puntano decisamente più in alto: sarà una stagione da ricordare?

Bologna, 10 luglio 2025 – La corona da re sulla maglia del Bologna. Un post Instagram e poi l’ufficialità. Ciro Immobile è rossoblù. Dopo settimane di rumors e anticipazioni, è arrivata l’attesa nota che sancisce lo sbarco dell’ex Lazio e Besiktas sotto le Due Torri. Vincenzo Italiano ha così il suo attaccante d’esperienza e la punta italiana la sua nuova avventura in Serie A, per provare a dire nuovamente la sua nel nostro campionato e inseguire il record di marcature che già lo vede oltre i 200 gol. Immobile arriva al Bologna con la speranza di ricalcare le orme di altri grandi attaccanti che in passato sono rinati o hanno vissuto una seconda giovinezza giocando con i rossoblù: da Baggio a Signori, da Di Vaio e Gilardino, tutti hanno lasciato il segno e hanno trovato all’ombra delle Due Torri un terreno fertile per ritrovarsi e lasciare il segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net