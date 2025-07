Tragedia alle Cinque Terre muore cadendo da via dell’Amore dopo litigio con fidanzata

Una tragica notte scuote le affascinanti Cinque Terre: un giovane australiano di 26 anni perde la vita in un incidente drammatico a Manarola, dopo un litigio con la fidanzata. La sua caduta da Via dell’Amore, celebre e panoramicissima passeggiata, ha sconvolto la comunità locale e gli amanti di questa meravigliosa regione. La ricostruzione dei fatti rivela quanto possa essere fragile il confine tra bellezza e pericolo.

(Adnkronos) – Tragedia nella notte tra martedì e mercoledì a Manarola, nel cuore delle Cinque Terre, dove un ragazzo australiano di 26 anni ha perso la vita dopo essere finito in mare nei pressi di via dell’Amore, celebre sentiero a picco sul mare. Il giovane si trovava in vacanza in Liguria insieme alla fidanzata. L’allarme . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

