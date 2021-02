Sicilia | “Operazione Stazioni Sicure” | 400 controlli e due sanzioni

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di bilanci per la seconda giornata di “” . Ben 399 persone controllate, 108 bagagli ispezionati, 2è il frutto deiin 42a opera della Polizia...

vocidicitta : Nuovo articolo: “Operazione Stazioni Sicure”, resoconto dei controlli straordinari - OraWeb_TV : Sicilia. ‘Operazione Stazioni Sicure’, controlli straordinari: 399 persone, 108 bagagli ispezionati, 2 sanzioni - ilapera : Carabinieri compagnia Giarre eseguite 5 misure in operazione anti estorsione Luna park @ Giarre Riposto, Sicilia, I… - ilapera : Cap.carabinieri Fabrizio Rosati c.te compagnia Giarre eseguite 5 misure in operazione anti estorsione @ Giarre Ripo… - blogsicilia : #notizie #sicilia Tiger Woods operato dopo l'incidente stradale, 'E' sveglio e reattivo, fortunato a uscirne vivo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Operazione

... 108 bagagli ispezionati, 2 sanzioni elevate, in 42 stazioni, è il bilancio della II giornata dell'anno denominata "Stazioni Sicure", effettuata dalla Polizia Ferroviaria della...In altre parole, Cosa nostra insi è orientata verso la ricerca di "una maggiore ... Al riguardo, particolare attenzione merita l'"Shoes", del maggio 2020, che "ha rivelato importanti ...SICILIA - 399 persone controllate, 108 bagagli ispezionati, 2 sanzioni elevate, in 42 stazioni, è il bilancio della II giornata dell’anno denominata ...Per i due palermitani arriva l'annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del tribunale del riesame ...