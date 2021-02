G.I. Joe, in arrivo una serie live-action su Lady Jaye (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lady Jaye è al centro di una serie televisiva in fase di sviluppo per Amazon ambientata nel mondo di G.I. Joe. Il mondo di G.I. Joe arriverà sugli schermi televisivi con una serie live-action dedicata a Lady Jaye e il progetto è in fase di sviluppo per Amazon Studios. Il personaggio era apparso nel film G.I. Joe: Retaliation interpretato dall'attrice Adrianne Palicki. Il franchise ritornerà prossimamente sugli schermi, ma cinematografici, con il film Snake Eyes: G.I. Joe, la cui uscita nelle sale è prevista per il 22 ottobre. Attualmente la produzione non ha svelato i dettagli relativi alla nuova serie e le uniche anticipazioni rivelano che nelle puntate sarà possibile seguire Lady Jaye durante le sue ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021)è al centro di unatelevisiva in fase di sviluppo per Amazon ambientata nel mondo di G.I. Joe. Il mondo di G.I. Joe arriverà sugli schermi televisivi con unadedicata ae il progetto è in fase di sviluppo per Amazon Studios. Il personaggio era apparso nel film G.I. Joe: Retaliation interpretato dall'attrice Adrianne Palicki. Il franchise ritornerà prossimamente sugli schermi, ma cinematografici, con il film Snake Eyes: G.I. Joe, la cui uscita nelle sale è prevista per il 22 ottobre. Attualmente la produzione non ha svelato i dettagli relativi alla nuovae le uniche anticipazioni rivelano che nelle puntate sarà possibile seguiredurante le sue ...

