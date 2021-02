Dipendente di uno zoo morto colpito dalla proboscide di un elefante (Di venerdì 26 febbraio 2021) La triste vicenda ha coinvolto un uomo di 44 anni, Dipendente dello zoo spagnolo, mentre era intento alla pulizia delle stalle dei pachidermi. morto colpito dalla proboscide di un elefante: tragedia in Spagna su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) La triste vicenda ha coinvolto un uomo di 44 anni,dello zoo spagnolo, mentre era intento alla pulizia delle stalle dei pachidermi.di un: tragedia in Spagna su Notizie.it.

