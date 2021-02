**Covid: finita cabina regia, entro stasera bozza Dpcm a regioni** (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - E' terminata la cabina di regia a palazzo Chigi con il premier Mario Draghi e i rappresentanti della forze politiche di maggioranza Roberto Speranza, Maria Stella Gelmini, Stefano Patuanelli, Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini e Elena Bonetti sulle misure anti Covid. A quanto si apprende, la bozza del nuovo Dpcm verrò inviata entro stasera alle regioni. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - E' terminata ladia palazzo Chigi con il premier Mario Draghi e i rappresentanti della forze politiche di maggioranza Roberto Speranza, Maria Stella Gelmini, Stefano Patuanelli, Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini e Elena Bonetti sulle misure anti Covid. A quanto si apprende, ladel nuovoverrò inviataalle regioni.

