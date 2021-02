Vincenzo Nibali | “Mi sono affidato all’istinto | volevo fare un po’ di fuori giri e assecondare le sensazioni”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021)ha attaccato in salita durante la quinta tappa dell’UAE Tour. Lo Squalo ha tentato un affondo quando mancavano tre chilometri dal traguardo, uscendo dal gruppo che era all’inseguimento del kazako Alexey Lutsenko. Il siciliano è rimasto in avanscoperta per circa un chilometro, poi è stato ripreso dai migliori e ha concluso in 29ma posizione a 40” di ritardo dal vincitore, il danese Jonas Vingegaard. L’alfiere della Trek-Segafredo ha raccontato in questo modo la sua prova: “Il ritardo accumulato per colpa dei ventagli nella prima tappa mi ha lasciato maggiore libertà d’azione. Sia la tappa di Jabel Hafeet che quella di oggistati due test interessanti. L’altro giorno ho sofferto il percorso, più breve ed esplosivo, oggi invece ho trovato terreno più adatto alle mie caratteristiche. Una salita lunga e da alte ...